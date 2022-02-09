Коллективу больницы кыргызско-турецкой дружбы представили нового главврача

В Бишкеке вчера, 8 февраля, министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев представил коллективу Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы нового главного врача - профессора, д.м.н. Мете Хыдыроглу, назначенного турецкой стороной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В своем выступлении министр поблагодарил коллектив больницы за предоставляемую качественную медпомощь населению Кыргызстана и пожелал успехов новому главному врачу больницы.

Также он отметил, что больница имеет большое значение в практической подготовке кадров для системы здравоохранения Кыргызской Республики. Проходившие практику в этой больнице местные медицинские работники после освоения инновационных навыков, приобретения достаточного опыта будут направлены в другие организации здравоохранения КР для усиления кадрового потенциала, повышения уровня оказания медицинской помощи населению.

Напомним, в связи с завершением срока назначения Министерством здравоохранения Турецкой Республики главный врач Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы Доцент доктор Озгюр Челеби вернулся в Турцию.

С 1 февраля 2022 года Министерством здравоохранения КР был назначен новый заместитель главврача Масалиев Осмонали Саттарович.

Согласно условиям ратифицированного межправительственного соглашения от 1 сентября 2018 года, главный врач Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы назначается Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Его заместитель назначается Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.