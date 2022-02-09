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За взятку задержан сотрудник исправительной колонии № 47 (видео)

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане 8 февраля при получении взятки задержан старший оперуполномоченный ИК-47 СИН при МЮ капитан в/с "О.И.К.", сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что "О.И.К." используя свое служебное положение путем угроз вымогал денежные средства у осужденного "А.А.Х." отбывающего наказания в ИК №47 СИН при министерстве юстиции.

Также сообщается, что задержанный, путем угроз этапирования против воли осужденного в другое исправительное учреждение и расправы над ним через возможности отрицательно настроенных осужденных, с апреля 2021 года по 28 января 2022 года получал от осужденного денежные средства.

Задержанный водворен в ИВС ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/413766
Теги:
ГКНБ, ГСИН, задержание, колонии, взятка
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