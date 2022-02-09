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USAID запускает новую программу по торговле в Центральной Азии

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- Наталья Крайнова
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Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске новой программы, направленной на улучшение взаимодействия в сфере торговли в Центральной Азии, с бюджетом 19 миллионов долларов. Пятилетняя программа по торговле в Центральной Азии охватит Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в КР.

В Кыргызской Республике программа будет реализовываться в сотрудничестве с Министерством экономики и коммерции, Министерством транспорта и коммуникаций, Государственной таможенной службой при Министерстве экономики и финансов и Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики.

Программа будет направлена на решение вопросов, связанных с расширением экспортных услуг: сертификация, транспорт, логистика и др. Также будут организованы визиты иностранных компаний, встречи и другие мероприятия, чтобы предприятия Кыргызстана и Центральной Азии узнали больше о требованиях зарубежных покупателей и были готовы выходить на новые рынки.

По словам начальника отдела таможенной политики Министерства экономики и коммерции, Руслана Тыналиева, новая программа поможет улучшить торговлю за счет упрощения торговых процедур.

"Это оказывает прямое положительное влияние на торговые компании за счет сокращения временных затрат, а также оптимизации процессов государственного регулирования внешнеторговой деятельности", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/413774
Теги:
торговля, посольство, США, Кыргызстан, ЮСАИД
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