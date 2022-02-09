Таджикские телеканалы будут расширять присутствие в России

Глава Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве Таджикистана заявил, что присутствие таджикских телеканалов на территории России будет усилено. Об этом [urlhttps://tj.sputniknews.ru/20220209/tajikistan-tv-russia-1045654016.html]сообщает[/url] ИА Sputnik Таджикистан.

Усиление представительства таджикских телеканалов в России является важной частью развития сферы теле- и радиокоммуникации в стране, сообщил председатель Комитета телевидения и радиовещания Таджикистана Нуриддин Саид.

Он рассказал, что Таджикистан планирует расширять базу специалистов за рубежом, в первую очередь в России и Казахстане.

Глава комитета отметил, что первый этап реализации Государственной программы развития телевидения в Таджикистане на 2025 год завершен на 97 процентов.