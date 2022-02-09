В Бишкеке организовали бюро находок для потерянных в транспорте вещей

В Бишкеке организовали бюро находок, куда могут обращаться горожане, которые потеряли или нашли вещь в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба мэрии, бюро находок организовано при департаменте дорожно-транспортной инфраструктуры.

Если вы потеряли или нашли какую-то вещь в общественном транспорте, то вам теперь не нужно искать тот или иной маршрут по городу, а достаточно будет обратиться в Департамент и оставить заявку, что значительно облегчит поиски.

В заявке необходимо подробно описать забытую, найденную вещь, указать номер маршрута, место и время.

Обращения можно оставить по адресу: 7 апреля 4а или на WhatsАpр-номер: 0502 205 202.