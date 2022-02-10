Большую партию контрабандного алкоголя выявили в Баткенской области

Почти шесть тысяч банок контрабандного слабоалкогольного напитка "Ягуар" выявили сотрудники таможни "Баткен".

При проведении мероприятий по пресечению и выявлению фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Баткен" в городе Кадамжай на автодороге Исфана - Баткен - Ош была проверена автомашина марки Mercedes-Benz Sprinter.

При досмотре авто в грузовом отсеке были обнаружены 5952 банки слабоалкогольного напитка "Ягуар" c содержанием этилового спирта 7,2 процента.

Груз был без товаросопроводительных документов для дальнейшей реализации на территории ЕАЭС и без акцизных марок КР.

Указанный факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРПП. Материалы дела переданы в прокуратуру Баткенской области.