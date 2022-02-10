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Житель села Отуз-Уул задержан по подозрению в незаконном хранении оружия

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- Анастасия Карелина
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Сотрудниками СПЭНМ УВД Иссык-Кульской области задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотиков, оружия и патронов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники СПЭНМ провели обыск по месту жительства О.М., 1971 года рождения. В доме милиционеры обнаружили и изъяли емкость с содержимым, похожим на наркотическое средство. Экспертиза показала, что наркотическое средство растительного происхождения является высушенной марихуаной. Чистый вес найденного наркотика - 8 килограммов 200 граммов. Также в доме находилось незарегистрированное гладкоствольное оружие двенадцатого калибра и 20 патронов. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП УВД Иссык-Кульской области. Начато досудебное производство. Следствие выясняет причастность подозреваемого к другим преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/413818
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, наркотики, оружие, УВД
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