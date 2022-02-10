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Беспорядки в Казахстане: задержаны кримавторитеты

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Ряд лидеров криминалитета и участников организованных преступных групп, причастных к организации массовых беспорядков, привлекаются к ответственности. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

"Сотрудниками Департамента криминальной полиции МВД с участием территориальных подразделений после январских событий в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Усть-Каменогорске и Кызылорде задержан и привлекается к ответственности ряд лидеров криминалитета и участников организованных преступных групп, причастных к организации массовых беспорядков 4-7 января", - говорится в сообщении.

По данным МВД, у задержанных изъяли: два автомата Калашникова, четыре пистолета системы ПМ, четыре пистолета Glock, револьвер, пистолет ТТ, помповое ружье, автоматическая винтовка, гладкоствольный карабин "Сайга-410", травматический пистолет "Оса", граната РГД-5 и более 130 единиц боеприпасов различного калибра.

В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование.

Источник: tengrinews.kz


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URL: https://www.vb.kg/413831
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки, криминал
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