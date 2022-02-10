Задержана директор Ошского городского центра Госсанэпиднадзора

ГКНБ КР в рамках проводимого анализа в сфере охраны здоровья населения выявлено недобросовестное исполнение своих служебных обязанностей и коррумпированность сотрудников госсанэпиднадзора и других ведомств в сфере охраны здоровья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.337 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР было установлено, что должностные лица Ошского городского центра профилактики заболеваний и Государственного санитарного эпидемиологического надзора на систематической основе не исполняли свои контрольные и надзорные функции в отношении субъектов предпринимательств из корыстных побуждений.

Вместе с тем, 9 февраля 2022 года по подозрению в совершении преступления в порядке ст.96 УПК КР была задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР "О.С.М.".

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся необходимые следственные, оперативно-розыскные мероприятия по установлению других причастных лиц.