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В Узбекистане введут новую систему выдачи водительских удостоверений

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- Алина Мамаева
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в республике будет создана новая система обучения водителей и выдачи водительских прав. Об этом сообщает "Газета.уз".

По словам узбекского президента, теперь:

  1. МВД республики пересмотрит требования к автошколам и экзаменационным центрам и будет выдавать им лицензии;
  2. Академия МВД будет отвечать за совершенствование методики автошкол, учебного плана, квалификации преподавателей и качества преподавания;
  3. Департамент безопасности дорожного движения будет вести базу данных водителей и их рейтинги.

"Отныне, в зависимости от дисциплины водителя, будет оцениваться и работа автошколы, которая его обучила", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Хокимам и начальникам УВД областей поручено в трехмесячный срок создать на своих территориях современные автошколы и экзаменационные центры.

Шавкат Мирзиёев на совещании также поручил пересмотреть Правила дорожного движения согласно мировым стандартам, обсуждая все изменения с экспертами и общественностью, внедрить штрафные баллы и обеспечить неотвратимость наказания за грубые нарушения. Некоторые водители совершают за год до 100 и более нарушений ПДД. Президент обвинил парламент, МВД, СБДД, руководителей сферы транспорта, хокимов в молчании по поводу "чрезвычайной ситуации" в сфере безопасности дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/413944
Теги:
ПДД, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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