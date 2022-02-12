В Узбекистане введут новую систему выдачи водительских удостоверений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в республике будет создана новая система обучения водителей и выдачи водительских прав. Об этом сообщает "Газета.уз".
По словам узбекского президента, теперь:
"Отныне, в зависимости от дисциплины водителя, будет оцениваться и работа автошколы, которая его обучила", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Хокимам и начальникам УВД областей поручено в трехмесячный срок создать на своих территориях современные автошколы и экзаменационные центры.
Шавкат Мирзиёев на совещании также поручил пересмотреть Правила дорожного движения согласно мировым стандартам, обсуждая все изменения с экспертами и общественностью, внедрить штрафные баллы и обеспечить неотвратимость наказания за грубые нарушения. Некоторые водители совершают за год до 100 и более нарушений ПДД. Президент обвинил парламент, МВД, СБДД, руководителей сферы транспорта, хокимов в молчании по поводу "чрезвычайной ситуации" в сфере безопасности дорожного движения.