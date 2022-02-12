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Скончался экс-глава МВД Молдомуса Конгантиев

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Скончался бывший глава МВД Молдомуса Конгантиев. Информацию подтвердили источники в МВД.

Ему было 63 года.

По некоторым данным, он находился в городе Майлы-Суу Жалал-Абадской области. Его тело завтра доставят в Бишкек.

Молдомуса Конгантиев родился 31 марта 1958-го в Майлуу-Суу.

С 1979 года служил в органах внутренних дел, работал охранником отделения госбанка, дежурным, участковым инспектором, оперуполномоченным и старшим уполномоченным ОБХСС. С 1993 года - заместитель начальника ОВД города Джалал-Абад, с 1995 года - начальник отдела уголовного розыска УВД Джалал-Абадской области, с 1998 года - начальник отдела кадров этого же УВД, затем занимал различные руководящие должности в центральном аппарате и местных органах МВД.

После Тюльпановой революции Молдомуса Конгантиев в 2005 году был назначен начальником ГУВД города Бишкека, в этой должности оставался до января 2008 года.

В январе 2008 года назначен министром внутренних дел Кыргызской Республики.

6 апреля 2010 года вылетел в город Талас, в котором проходили выступления оппозиции. В ночь с 6 на 7 апреля был захвачен оппозиционерами и жестоко избит.

26 апреля 2010 года сотрудники Госкомитета национальной безопасности КР совместно с ФСБ задержали в Москве Молдомусу Конгантиева, затем он был доставлен в бишкекский аэропорт "Манас". Обвинялся по статьям УК КР "превышение должностных полномочий" и "служебная халатность" в связи с апрельскими событиями 2010 года.

5 июля 2019 года суд оправдал бывшего министра внутренних дел.


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URL: https://www.vb.kg/413958
Теги:
Молдомуса Конгантиев, Кыргызстан
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