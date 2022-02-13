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На Олимпийские игры надвигается буря

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В районе Пекина, где сейчас проходят Зимние Олимпийские игры, ожидается мощный снегопад, сообщается на сайте Китайского метеорологического управления, пишет "Газета.ру".

Значительные снегопады ожидаются в том числе и в местах проведения игр.

"С 8:00 вчерашнего дня до 6:00 сегодняшнего дня мощные снегопады пройдут в некоторых частях центральной Внутренней Монголии, северном Шаньси, центральном и северном Хэбэе, Пекине, южном Тяньцзине, северо-восточном Хэйлунцзяне и северном Синьцзяне", - указано в сообщении метеорологов.


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URL: https://www.vb.kg/413972
Теги:
Китай, Олимпийские игры
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