Министр энергетики Казахстана выступил за строительство АЭС

Министр энергетики Болат Акчулаков перечислил преимущества Казахстана при строительстве атомной электростанции, передает Tengrinews.kz.

"В Казахстане сегодня есть все преимущества для развития атомной энергетики. У нас есть огромный потенциал. Сегодня Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. Мы также имеем свое собственное производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны сегодня есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана. В прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода открылся завод по выпуску готового ядерного топлива для атомных электрических станций, которые сегодня эксплуатируются либо строятся в Китае. Также начато активное производство ядерного топлива", - сказал Акчулаков на брифинге.

Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что договор с Россией подписан только по обучению кадров, а не по строительству АЭС.

"Учитывая предстоящий дефицит электроэнергии, необходимо снижение зависимости от угольной генерации, ввиду мировой экологической повестки, а также принятой программы Казахстана – заявлении о переходе к углеродной нейтральности, а также учитывая износ сегодняшних производственных мощностей, а также огромный потенциал развития атомной энергетики в стране, на наш взгляд, строительство АЭС представляется наиболее перспективным решением", - добавил Акчулаков.

Ранее председатель фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что строить атомную электростанцию на юге Казахстана нужно уже сейчас, а президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану позарез нужна чистая атомная электроэнергия, и призвал не идти на поводу у популистов.