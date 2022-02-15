Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.60 - 97.00

На китайском острове Хайнань начал хождение цифровой юань

149  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Более 10 миллионов жителей южной китайской провинции Хайнань открыли частные кошельки с цифровыми юанями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Хайнань фабу".

По данным издания, еще 647,5 тысяч таких кошельков на территории региона были оформлены на компании и предприятия.

Как отмечает портал, в настоящее время расплатиться при помощи тестируемой правительством Китая цифровой валюты можно во многих местах. Помимо этого, данный вид оплаты поддерживают почти 120 тысяч торговых точек на территории острова.

Цифровой юань - электронные деньги, централизованно выпускаемые Народным банком Китая. Они стоят столько же, сколько и обычные китайские бумажные банкноты. По планам ЦБ КНР, со временем цифровой юань должен заменить часть наличных в денежном обращении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414104
Теги:
валюта, Китай, деньги, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  