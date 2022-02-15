На китайском острове Хайнань начал хождение цифровой юань

Более 10 миллионов жителей южной китайской провинции Хайнань открыли частные кошельки с цифровыми юанями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Хайнань фабу".

По данным издания, еще 647,5 тысяч таких кошельков на территории региона были оформлены на компании и предприятия.

Как отмечает портал, в настоящее время расплатиться при помощи тестируемой правительством Китая цифровой валюты можно во многих местах. Помимо этого, данный вид оплаты поддерживают почти 120 тысяч торговых точек на территории острова.

Цифровой юань - электронные деньги, централизованно выпускаемые Народным банком Китая. Они стоят столько же, сколько и обычные китайские бумажные банкноты. По планам ЦБ КНР, со временем цифровой юань должен заменить часть наличных в денежном обращении.