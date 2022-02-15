Сына президента Туркмении выдвинули кандидатом на выборы

Сын главы Туркмении Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом на выборы президента. Об этом сообщает РИА Новости.

В информации говорится, что девятый внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана в понедельник выдвинул вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, кандидатом в президенты Туркменистана на выборах, которые пройдут 12 марта, сообщает туркменский новостной сайт @salamnews_rus.

"Сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что участники съезда выслушали речь Бердымухамедова и поддержали его кандидатуру на пост президента Туркменистана.