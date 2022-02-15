В Евросоюзе разрешили продавать продукты из сверчков

Европейская комиссия разрешила продажу пищевых продуктов, сделанных из сверчков. Об этом сообщает Европульс.

Продукты можно будет купить в виде сушеной закуски, в замороженном виде, а также в порошковой форме. Для еды из сверчков введут специальную маркировку о возможных аллергических реакциях.

По мнению специалистов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сверчки и вообще насекомые – питательная, здоровая еда с высоким содержанием жиров, белков, витаминов, клетчатки и минералов.

В качестве альтернативного источника белка сверчки должны помочь Евросоюзу облегчить переход к более устойчивой продовольственной системе. Животноводство - один из главных "производителей" выбросов оксида азота в природу. При этом оксид азота создает в 300 раз больший парниковый эффект, чем углекислый газ.

К слову, сверчки - не первые насекомые, продукты из которых разрешили в Евросоюзе. В мае 2021 года, например, в ЕС разрешили продавать сушеных желтых мучных червей. С добавлением личинок можно делать смузи, пасту, хлопья, салаты и другие блюда. А в ноябре 2021 года разрешили продукты из саранчи.