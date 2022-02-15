Посол КР в Казахстане поднял вопрос о задержанных кыргызстанцах

11 февраля 2022 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Казахстане Дастана Дюшекеева с заместителем министра внутренних дел Казахстана Ержаном Саденовым и заместителем генерального прокурора Казахстана Булатом Дембаевым. Сообащет пресс-служба МИДа КР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с защитой прав и интересов граждан КР, оказавшихся среди задержанных, пострадавших В.Рузахунова и Ч.Сыдыкова, а также выяснения обстоятельств гибели А.Мусаева и Б.Базарбаева в ходе известных январских событий в г.Алматы.

Кыргызской стороной выражена просьба в проведении тщательного и объективного расследования по каждому факту с выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Казахстанская сторона проинформировала о действиях правоохранительных органов республики в период проведения митингов и беспорядков, а также ходе досудебных расследований, находящихся в производстве. Также сообщено о возбуждении уголовных дел по каждому факту, которые будут тщательно расследованы с дачей соответствующей правовой оценки.

Кроме этого, кыргызской стороной выражена просьба в оказании содействия в освобождении граждан КР Темиркан уулу Т., Астанкова А. и Омурбек уулу С. из-под стражи.

По предварительной информации в отношении Омурбек уулу С., 17 февраля 2022 года планируется проведение судебного заседания в Раимбекском районном суде Республики Казахстан.

Министерство держит указанные вопросы на особом контроле.