В Сокулуке задержаны несколько подозреваемых в краже чужого имущества

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий в рамках проводимых рейдовых мероприятий "ВОР" сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района совместно с сотрудниками Ново-Павловского ПОМ задержаны несколько подозреваемых в краже чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 24 января 2022 года с заявлением в ОВД Сокулукского района обратилась К.Е. Она просила принять меры в отношении неизвестных лиц, которые похитили у нее сотовый телефон в селе Ново-Павловка. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был установлен и доставлен в следственную службу Н.К., 2001 года рождения.

12 февраля 2022 года с заявлением обратилась М.Ч., 1989 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые проникнув в сарай заявительницы тайно похитили разные предметы для хозяйства. Тем самым причинили материальный ущерб на общую сумму 30 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был установлен и доставлен в следственную службу Ш.В., 1981 года рождения.

12 декабря 2021 года в органы внутренних дел Сокулукского района с заявлением обратилась Б.К., 1961 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые проникнув дом заявительницы тайно похитили велосипед и другие вещи.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был установлен и доставлен в следственную службу К.Т., 1980., года рождения.

В настоящее время по вышеуказанным фактам продолжаются следственные мероприятия. Кроме того устанавливается причастность указанных лиц еще к другим аналогичным преступлениям совершенных на территории Чуйской области.