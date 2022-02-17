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Детский хор из китайской деревни на Олимпиаде покорил сердца зрителей

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Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине стала грандиозным шоу с традиционным шествием спортсменов, выступлением артистов, зажжением факела и фейерверком. Одним из ее самых запоминающихся моментов стал Олимпийский гимн, исполнение которого на греческом языке детским хором привело в восторг миллионы зрителей по всему миру.

Маленькие артисты своим выступлением сорвали бурю аплодисментов и моментально стали мировыми звездами. Многие зрители из разных стран, смотревшие прямую трансляцию церемонии, отметили, что в исполнении детей эта мелодия прозвучала весьма трогательно. В конце своего выступления ребята, держащие в руках палки со светящимися голубями выстроились в форме сердечка.

Стоит отметить и еще одну важную деталь. Хор привлек внимание не только своим прекрасным выступлением, но и красивыми костюмами, символизирующими Год Тигра, который наступил в Китае 1 февраля. Поэтому на куртках и сапожках детей был изображен тигр, а красные шапки и вязаные шарфы прекрасно дополняли образ.

Как оказалось, все эти юные артисты – не звезды лучших столичных школ, а жители маленькой горной деревни Малан уезда Фупин города Баодин провинции Хэбэй, объединённые в хор под названием "Маланьхуа". В хоре ни много ни мало 44 исполнителя, причем самому старшему из них – 11 лет, а самому младшему – всего 5. Все эти ребята – из простых сельских семей, получив задание выучить слова гимна на греческом языке, они около четырех месяцев готовились к своему выступлению.

Такой выбор исполнителей гимна был сделан не просто так. Он имеет особый смысл и подчеркивает победу Китая над бедностью.

"Сегодня дети Китая, дети из горной местности, отличаются от детей прошлого. Они стоят на олимпийской сцене и поют на греческом языке, и этим все сказано. Эти дети искренние и простые", – отметил главный режиссер-постановщик церемонии открытия зимней Олимпиады-2022 Чжан Имоу.

История этого хора началась в 2003 году, когда Дэнг Ксиаолан приехала в деревню Малан, чтобы вместе со своими пожилыми коллегами отдать дань уважения революционным мученикам, пожертвовавшим своими жизнями в регионе во время Второй мировой войны.

Тогда она встретила группу учеников из местной начальной школы и попросила их что-нибудь спеть. Но дети не смогли издать ни звука и Дэнг это очень расстроило. Тогда она решила, что должна научить этих детей музыке, потому что чувствовала себя в долгу перед этой деревней, которую считала своей родной, ведь в свое время жители этой деревни помогли ей выжить во время войны. Так она стала создателем и руководителем хора, который как яркая звездочка засиял на Олимпиаде в Пекине.

"Внутри меня было огромное желание научить петь детей из этой деревни, когда будет время. И я понимала, что окружающие деревню горы являются большим барьером между жителями и внешним миром. Здесь люди все еще жили в нищете. Но у некоторых детей действительно был прекрасный голос, и я подумала, что если у них есть потенциал, то я могла бы научить их играть на скрипке. Немного позже некоторые из них очень хорошо научились играть. Я надеюсь, что после выступления на Олимпиаде ребята станут более уверенными, поверят в себя и в то, что смогут достичь всего, если будут усердно работать. Нет ничего невозможного", – отметила Дэнг Ксиаолан.

Организаторы олимпиады, включив выступление детей в церемонию открытия, также хотели подчеркнуть тему церемонии "один мир, одна семья" и мудрость китайской культуры, которая считает, что по-настоящему мудрый человек видит весь мир как семью. Тем самым они надеялись, что зимняя Олимпиада объединит весь мир, который вместе, как одна семья, проведет незабываемый китайский Новый год в Пекине.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/414217
Теги:
дети, Китай, Олимпийские игры
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