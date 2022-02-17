В Аламудуне задержаны 6 подозреваемых в краже телефонов

В Аламудунском районе задержаны шестеро подозреваемых в грабеже телефона. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что в ОВД Аламудунского района с заявлением обратился 24-летний С.Т. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые ночью 15 февраля текущего года на одной из улиц, применив физическую силу в отношении него, отняли телефон марки "Редми", после скрылись неизвестном направлении.

В ОВД района с аналогичным заявлением обратился еще один житель того же села 18-летний А.К., у которого таким же способом отняли телефон.

Данные факты были зарегистрированы в АИС ЕРП ОВД Аламудунского района по признакам преступления предусмотренного ст.206 (Грабеж) УК КР. Было начато досудебное производство.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении вышеуказанных фактов были установлены и доставлены в ОВД района 18-летний К.Р.. 17-летние Б.С., А.А., 16-летние Б.Э., К.Ы., С.Ф. Следствие продолжается.