Погода
$ 84.73 - 84.90
€ 95.60 - 97.00

Принц Эндрю заплатит 16 миллионов долларов отступных

186  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Принц Эндрю и Вирджиния Робертс-Джуффре достигли внесудебного соглашения по делу об изнасиловании. Как сообщает Daily Telegraph, герцог Йоркский выплатит Джуффре 16 миллионов долларов отступных.

Вся сумма должна поступить на счет Вирджинии в течение 30 дней. Часть выплат возьмет на себя королева Елизавета II, которая ранее уже помогала своему сыну покрывать огромные расходы на адвокатов в ходе разбирательства. Сам принц Эндрю оплатить услуги адвокатов не может, поскольку живет на небольшую пенсию вице-адмирала ВМС Великобритании и стипендию, которую ему предоставила королева Елизавета II. Принц Эндрю также намерен продать свое шале в Швейцарских Альпах, чтобы рассчитаться с Вирджинией.

Вирджиния Робертс-Джуффре подала в суд на принца в августе 2021 года. В иске утверждалось, что в 2001 году ее трижды принудили к сексу с принцем Эндрю. На тот момент Вирджинии было 17 лет.

Один из таких случаев произошел в особняке миллиардера Джеффри Эпштейна. В 2008 году Эпштейна обвинили в педофилии и секс-торговле несовершеннолетними: миллиардер предоставлял девушек для секс-услуг своим друзьям, среди которых было много звезд и известных людей. Он признал вину и выплатил около 1 миллиона долларов отступных своим жертвам. В 2019 году он снова был арестован, а в августе того же года Эпштейна нашли мертвым в тюрьме, где он ожидал суда.

Свою вину принц Эндрю отрицает. Он признал, что сожалеет о знакомстве с Джеффри Эпштейном (ранее он отрицал связь с ним) и о том, что Вирджиния пострадала от несправедливых публичных нападок. В январе этого года принц Эндрю попросил пересмотреть дело об изнасиловании в суде присяжных.

Судебный процесс стал большим ударом по репутации принца Эндрю и британской королевской семьи. Так, в ноябре прошлого года он попросил отстранить его от выполнения публичных обязанностей. В начале 2022 года принц был лишен воинских званий и права королевского покровительства, а также отказался от использования титула Его Королевское Высочество.

Источник: spletnik


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414243
Теги:
Великобритания, скандал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  