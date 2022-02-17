Принц Эндрю заплатит 16 миллионов долларов отступных

Принц Эндрю и Вирджиния Робертс-Джуффре достигли внесудебного соглашения по делу об изнасиловании. Как сообщает Daily Telegraph, герцог Йоркский выплатит Джуффре 16 миллионов долларов отступных.

Вся сумма должна поступить на счет Вирджинии в течение 30 дней. Часть выплат возьмет на себя королева Елизавета II, которая ранее уже помогала своему сыну покрывать огромные расходы на адвокатов в ходе разбирательства. Сам принц Эндрю оплатить услуги адвокатов не может, поскольку живет на небольшую пенсию вице-адмирала ВМС Великобритании и стипендию, которую ему предоставила королева Елизавета II. Принц Эндрю также намерен продать свое шале в Швейцарских Альпах, чтобы рассчитаться с Вирджинией.

Вирджиния Робертс-Джуффре подала в суд на принца в августе 2021 года. В иске утверждалось, что в 2001 году ее трижды принудили к сексу с принцем Эндрю. На тот момент Вирджинии было 17 лет.

Один из таких случаев произошел в особняке миллиардера Джеффри Эпштейна. В 2008 году Эпштейна обвинили в педофилии и секс-торговле несовершеннолетними: миллиардер предоставлял девушек для секс-услуг своим друзьям, среди которых было много звезд и известных людей. Он признал вину и выплатил около 1 миллиона долларов отступных своим жертвам. В 2019 году он снова был арестован, а в августе того же года Эпштейна нашли мертвым в тюрьме, где он ожидал суда.

Свою вину принц Эндрю отрицает. Он признал, что сожалеет о знакомстве с Джеффри Эпштейном (ранее он отрицал связь с ним) и о том, что Вирджиния пострадала от несправедливых публичных нападок. В январе этого года принц Эндрю попросил пересмотреть дело об изнасиловании в суде присяжных.

Судебный процесс стал большим ударом по репутации принца Эндрю и британской королевской семьи. Так, в ноябре прошлого года он попросил отстранить его от выполнения публичных обязанностей. В начале 2022 года принц был лишен воинских званий и права королевского покровительства, а также отказался от использования титула Его Королевское Высочество.

Источник: spletnik