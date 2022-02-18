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Встреча вернула в голодный и холодный Ленинград...

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- Светлана Лаптева
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Блокадники Кыргызстана приняли участие в 3–й Всемирной видеоконференции "Память, сберегающая мир", посвященной 78–й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Эта видеовстреча не просто вклад правительства Санкт–Петербурга в реализацию государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Для блокадников это ниточка, связывающая их с родиной. До пандемии на празднование Дня Победы и Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Санкт–Петербург всегда приглашались не менее 200 ветеранов почти из 20 государств, которые были самыми дорогими гостями.

- И чтобы в пандемию снизить чувство оторванности, в Санкт–Петербурге проводят встречи блокадников, живущих за рубежом, в формате онлайн. Что позволяет пообщаться пожилым людям из десятков стран. И чувствуется, сколько положительных эмоций они испытывают от таких встреч, - сказал заместитель руководителя Кыргызского общества блокадников Марат Кутанов.

В этом году видеоконференцию провела заслуженная артистка России Ирина Смолина. Участники ее почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда и его защитников минутой молчания, им показали видеорепортаж с Пискаревского мемориального кладбища, выступление губернатора Санкт–Петербурга Александра Беглова. Он сказал, что блокадники защитили город в то суровое время, выдержали, выстояли, несмотря ни на что. За что им земной поклон.

Первый заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт–Петербурга Сергей Марков рассказал о новом сериале режиссера Александра Котта "Седьмая симфония" о блокадном Ленинграде, были показаны фрагменты из фильма. Перед свидетелями тех событий выступил исполнитель главной роли - народный артист России Алексей Гуськов.

Участникам встречи показали кадры с открытия памятника "Блокадному учителю" в Соляном переулке в Санкт–Петербурге. Доктор исторических наук, профессор, глава Института истории обороны и блокады Ленинграда Никита Ломагин напомнил, как стойко держали оборону и учителя, и дети военного Ленинграда.


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URL: https://www.vb.kg/414247
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан
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