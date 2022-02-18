Для контроля криминогенной обстановки в Москве разработают приложение

Мэрия Москвы потратит 158 млн руб. на доработку системы мониторинга криминогенной обстановки в столице. В частности, планируется создать мобильное приложение "Сводка", отражающее карту происшествий в реальном режиме времени. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Доступ к нему получат городские чиновники и силовики. В систему также планируется собирать информацию о запросах москвичей в поисковых системах. Эксперты считают, что регулирование о защите персональных данных это не нарушит, но поможет силовикам быстрее реагировать на происшествия.

"Ъ" обнаружил на портале госзакупок, что 9 февраля подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы ГКУ "Информационной город" заключило контракт с ООО "КАМА Технологии" (учреждено в Перми в мае 2016 года Евгением Овчаровым) на доработку "Информационно-аналитической системы мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности" столицы. Сумма контракта составила 158 млн руб. Работы должны быть выполнены в течение полугода. В ДИТ Москва на момент сдачи материала не ответили на запрос.

Из технического задания проекта следует, что исполнитель должен разработать мобильное приложение "Сводка", с помощью которого органы исполнительной власти города смогут получать в режиме онлайн данные об уровне криминогенной обстановки и общественной безопасности.

Приложение будет использовать данные "Яндекс.Карт" и 2ГИС, которые позволят отслеживать "инциденты" на карте. Их можно будет ранжировать в зависимости от различных параметров. Кроме того, предусмотрено, что система будет собирать данные из "Яндекс Wordstat" (сервис для оценки пользовательского интереса к конкретным тематикам и для подбора ключевых слов рекламодателями) и аналогичной системы Google Trends.