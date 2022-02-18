Погода
$ 84.73 - 84.90
€ 95.60 - 97.00

Для контроля криминогенной обстановки в Москве разработают приложение

304  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия Москвы потратит 158 млн руб. на доработку системы мониторинга криминогенной обстановки в столице. В частности, планируется создать мобильное приложение "Сводка", отражающее карту происшествий в реальном режиме времени. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Доступ к нему получат городские чиновники и силовики. В систему также планируется собирать информацию о запросах москвичей в поисковых системах. Эксперты считают, что регулирование о защите персональных данных это не нарушит, но поможет силовикам быстрее реагировать на происшествия.

"Ъ" обнаружил на портале госзакупок, что 9 февраля подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы ГКУ "Информационной город" заключило контракт с ООО "КАМА Технологии" (учреждено в Перми в мае 2016 года Евгением Овчаровым) на доработку "Информационно-аналитической системы мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности" столицы. Сумма контракта составила 158 млн руб. Работы должны быть выполнены в течение полугода. В ДИТ Москва на момент сдачи материала не ответили на запрос.

Из технического задания проекта следует, что исполнитель должен разработать мобильное приложение "Сводка", с помощью которого органы исполнительной власти города смогут получать в режиме онлайн данные об уровне криминогенной обстановки и общественной безопасности.

Приложение будет использовать данные "Яндекс.Карт" и 2ГИС, которые позволят отслеживать "инциденты" на карте. Их можно будет ранжировать в зависимости от различных параметров. Кроме того, предусмотрено, что система будет собирать данные из "Яндекс Wordstat" (сервис для оценки пользовательского интереса к конкретным тематикам и для подбора ключевых слов рекламодателями) и аналогичной системы Google Trends.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414249
Теги:
Москва, криминал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  