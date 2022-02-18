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Физики создали самые точные часы в истории

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- Наталья Крайнова
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Специалисты Университета Висконсин-Мэдисон создали атомные часы на оптической решётке, которые могут измерять время с точностью, эквивалентной потере всего одной секунды за каждые 300 миллиардов лет. Об этом ученые сообщили в журнале Nature.

Атомные часы отслеживают резонанс частот атомов, обычно атомов цезия или рубидия. Это позволяет таким часам измерять время с огромной точностью. Новые часы отличаются более совершенной конструкцией: они используют сразу шесть атомов стронция, совмещённых в единый "часовой механизм". Возможность сравнивать колебания этих атомов обеспечила рекордную точность измерения времени.

Часы на оптической решётке уже являются лучшими часами в мире, мы получаем такой уровень производительности, которого никто раньше не видел. Мы работаем как над улучшением их производительности, так и над разработкой новых приложений, которые станут возможными благодаря этой улучшенной производительности.

Исследователи также более тысячи раз измерили разницу во времени между часами. Две группы атомов, которые находятся в немного разных средах, будут двигаться с немного разной скоростью, в зависимости от гравитации, магнитных полей или других условий. Как и ожидалось, поскольку часы находились в двух немного разных местах, их тиканье немного отличалось. Так же было с каждой парой из шести мультиплексированных часов в цикле.

Новые атомные часы помогут в поисках тёмной материи и гравитационных волн, поскольку такая точность позволит выявлять мельчайшие изменения гравитационного поля, на которое должна влиять темная материя.


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URL: https://www.vb.kg/414297
Теги:
наука, США
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