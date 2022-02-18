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Замирбек Базарбеков принял представителя проекта USAID "Укук Булагы"

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- Анастасия Карелина
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Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков принял руководителя проекта "Укук булагы" Фреда Хьюстона. На встрече был вручен проект Меморандума о взаимном сотрудничестве между Верховным судом и проектом USAID. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

В работе встречи приняли участие представители высшего судебного органа страны и проекта "Укук Булагы". Представители международной организации подняли ряд вопросов для обсуждения: итоги выполнения Государственной целевой программы 2, подготовка Государственной целевой программы 3, укрепление потенциала Высшей школы правосудия при Верховном суде, разработка программы наставничества для молодых судей и другие.

Стороны договорились о продолжении взаимодействия и продуктивном сотрудничестве.


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URL: https://www.vb.kg/414308
Теги:
USAID, Верховный суд, сотрудничество
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