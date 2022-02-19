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3,8 тысячи кыргызстанских детей в 2021 году возвращены к нормальной жизни

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- Анастасия Карелина
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Министерство труда, социального обеспечения и миграции в 2021 году помогло свыше 3,8 тысячи детей, находившимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба МТСОМ.

По итогам прошлого года, сотрудниками МТСОМ было выявлено 5 412 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 72 процента из них или 3 890 возвращены к нормальной жизни. Это на 3 процента больше, чем было в 2020 году.

Также справиться с трудностями помогли 440 семьям.

По данным на 1 января 2022 года, в приемных семьях воспитываются 132 ребенка. В 2020 году их было - 72.

Кроме того, в прошлом году были репатриированы 79 детей, которые вместе с матерями содержались в Ираке в тюрьмах Багдада. После завершения реабилитации, завершения судебных процессов по установлению опекунов и документирования, все дети переданы родственникам.


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URL: https://www.vb.kg/414320
Теги:
дети, репатриация, Министерство труда
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