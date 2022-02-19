Эркинбек Каимов назначен пресс-секретарем спикера ЖК КР

Пресс-секретарем торага Жогорку Кенеша назначен Эркинбек Каимов. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал торага ЖК КР Талант Мамытов.

Справка: Эркинбек Каимов имеет большой опыт работы в сфере журналистики. Ранее занимал должности руководителя пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша, руководителя пресс-службы ГП "НК "Кыргыз темир жолу", председателя Жалал-Абадской областной государственной телерадиокомпании. Также был ведущим информационно-аналитических программ "Ала-Тоо", "Жетиген", "Кыргызстан", "Кыргызстан жумалыгы" в государственной телерадиокомпании КР.