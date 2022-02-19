В двух районах КР запустили пилотный проект по социальному контракту

Министерство труда, социального обеспечения и миграции, и Всемирная продовольственная программа ООН запустили инновационный пилотный проект в Кадамжайском и Джумгальском районах, чтобы помочь 100 бедным семьям выбраться из бедности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным в рамках пилотного проекта "Социальная помощь малообеспеченным семьям на основе социального контракта" будет предоставлен единовременный денежный грант в размере 100 000 сомов в поддержку местного населения.

"Социальный контракт" представляет собой соглашение между малообеспеченными семьями и государством, в соответствии с которым уязвимые семьи получают денежный грант для начала приносящей доход деятельности вместе с комплексным пакетом поддержки, который включает обучение финансовой грамотности, помощь в разработке бизнес-плана, профессиональное или сельскохозяйственное обучение, социальные услуги и наставничество для успешного ведения долгосрочного бизнеса, связанного с получением средств к существованию.

Проект ориентирован на домохозяйства, живущие за национальной чертой бедности, с бизнес-идеями, начальными активами и базовыми знаниями для предлагаемых видов деятельности, таких как животноводство, продажа молочных продуктов, швейные услуги, теплицы и другие инициативы.

В определенных случаях социальные контракты также реализуются в сотрудничестве с местным бизнесом и предпринимателями, которые создают устойчивые возможности трудоустройства для целевых семей с низким доходом.

Пилотный проект также послужит обучающей возможностью для улучшения стратегии проекта для его дальнейшего расширения.