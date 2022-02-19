Три китайских бренда вошли в топ-5 мировых поставщиков смартфонов

Три китайских бренда - Xiaomi, Oppo и Vivo - вошли в первую пятерку мировых производителей смартфонов по объемам поставок за прошлый год. Об этом свидетельствует отчет компании Canalys, занимающейся исследованием рынка технологий. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Третье место заняла компания Xiaomi, поставки которой в 2021 году возросли на 28 процентов в годовом исчислении и достигли 191,2 миллиона смартфонов. Следом идет компания Oppo, которая поставила на рынок 145,1 миллиона смартфонов, что на 22 процента больше показателя предыдущего года. На пятом месте расположилась компания Vivo, поставившая 129,9 миллиона смартфонов.

Лидером стала компания Samsung, ее поставки в прошлом году составили около 275 миллионов смартфонов. Второе место досталось компании Apple, поставившей 230 миллионов смартфонов.

Согласно данным Canalys, всего производители мобильных телефонов поставили на глобальный рынок 1,35 миллиарда смартфонов, что на 7 процентов больше, чем в 2020 году, и близко к показателю 2019 года, составившему 1,37 миллиарда смартфонов.