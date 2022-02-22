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"У нас другая страна, другая армия". Владимир Зеленский обратился к нации

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У нас нет времени на долгие лекции по истории - я не буду говорить о прошлом, скажу про настоящее и будущее. Международно признанные границы Украины останутся такими же, как и были. Мы остаемся спокойными и уверенными в себе. Причин для вашей бессонной ночи нет. Последние действия России - это нарушение суверенитета нашей страны. Об этом в своем обращении к соотечественникам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Признание ДНР и ЛНР означает односторонний выход России из Минских соглашений. Сегодняшними действиями Россия легализует свои войска, которые фактически находятся в Донбассе с 2014 года. Что дальше? Мы хотим мира и мы последовательны в своих действиях. Мы запросили экстренные заседания Совбеза ООН, ОБСЕ, "нормандской четверки". Мы поймем, кто наш друг и партнер, а кто продолжит пугать Россию на словах. Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Сейчас нет поводов для хаотичных действий. Мы придерживаемся мирного пути, за нами правда. Мы ничего и никого не боимся, ничего и никому не отдадим. Сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. У нас другая страна, другая армия. Наша цель - это мир в Украине", - сказал он.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/414476
Теги:
Россия, Украина
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