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Россиянам запретили выбрасывать старые компьютеры на помойку

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С 1 марта 2022 года россиянам запретят выбрасывать бытовую технику и компьютеры в мусорные контейнеры. Соответствующий приказ был подписан министерством природы России.

По информации источника, на помойку нельзя будет отнести бытовую технику, старые системные блоки компьютеров, вышедшие из употребления платы и жесткие диски. Перечисленные отходы нужно будет сдавать на переработку в пункты сбора, непосредственно мусорным операторам или в магазины, если там организован прием отработанных товаров.

Также сообщается, что в Москве был запущен сервис "Вывоз ненужных вещей", где сотрудники службы могут бесплатно вывезти на утилизацию крупногабаритную технику и металлические предметы.

Ранее в столице также появилось экотакси для вывоза мусора. Машина доставляет бытовые отходы на переработку. Эту услугу запустили зеленоградские экоактивисты.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/414480
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