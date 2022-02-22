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Задержан разыскиваемый за вымогательство член ОПГ

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- Алина Мамаева
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21 февраля 2022 года в ходе проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ и ГУВД Чуйской области на территории г. Бишкек был задержан ранее объявленный в розыск А.у.О., 1991 года рождения, гражданин КР, который проходит по материалам досудебного производства, зарегистрированного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 203, вымогательство крупных денежных средств и ст.170, похищения человека УК КР.

В ГКНБ отмечают, что, ранее с письменным обращением в адрес ведомства обратился гражданин КР М.Д.Б. о принятии мер в отношении отдельных членов ОПГ, которые применив физическую силу вывезли М.Д.Б. за город в район села Байтик и избили, требуя отдать торговую точку на Ошском рынке города Бишкека.

В конце 2020 года О.у.А. был объявлен в розыск. 21 февраля 2022 года по информации ГУВД Чуйской области было проведено задержание вышеуказанного разыскиваемого.

Задержанный О.у.А. водворен в СИЗО №1 ГСИН.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/414513
Теги:
ГКНБ, задержание, ОПГ, Кыргызстан
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