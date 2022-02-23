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Геологи нашли следы погибшего континента в Восточном Средиземноморье

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- Айжан Мамбеталиева
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Тридцать четыре миллиона лет назад Балканатолия напрямую соединяла Азию с Западной Европой, и по этому мосту сюда прибыли азиатские животные, вытеснившие древнюю фауну. Об этом сообщает издание Naked Science.

Исследователи изучили окаменелости того периода, найденные в Балканах и турецкой Анатолии. Анализ показал, что примерно 50 миллионов лет назад этот регион был отделен от других частей света морем и населен животными, не похожими на представителей фауны Европы и Азии.

В эпоху эоцена, между 55 и 34 миллионами лет назад, Западная Европа была отделена от Центральной Азии, а их животный мир резко различался. В Европе встречались ныне исчезнувшие палеотерии, в Азии - многие древние представители млекопитающих, которые существуют сегодня. Ключевые перемены произошли около 34 миллионов лет назад, когда земная биосфера пережила вымирание, пусть и далеко не самое масштабное. К концу этого времени исчезли многие примитивные млекопитающие и бывших обитателей Европы заменили пришельцы из Азии. Фауна приняла более или менее современный вид.

Но путь животных в Западную Европу должен был проходить через крайне неблагоприятные регионы, и как именно азиатские млекопитающие его совершили, не очень понятно. Возможно, они прошли по дну нынешнего Восточного Средиземноморья, которое в период эоцен-олигоценового вымирания оставалось сухопутным мостом и напрямую соединяло Ближний Восток с Центральной и Западной Европой.

Свидетельства недолгого существования континента Балканатолия (Balkanatolia) обнаружили Алексис Лихт (Alexis Licht) и его коллеги из французского Национального центра научных исследований (CNRS).

Ученые рассмотрели множество окаменелостей соответствующего периода, которые обнаружили в районе европейских Балкан и турецкой Анатолии, проследив за изменениями местной фауны. Такая палеогеографическая реконструкция раскрыла сложную историю региона, испытывавшего череду погружений под воду и новых подъемов со временным образованием небольшого континента.


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URL: https://www.vb.kg/414559
Теги:
наука, новости мира
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