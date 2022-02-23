Завтра в Бишкеке и пригороде возможны отключения электричества

В Бишкеке и пригороде завтра, в четверг, 24 февраля, с 09-00 ч. до 17-00 ч. возможны перерывы в электроснабжении в связи с техническим обслуживанием, предупреждает ОАО "Северэлектро".
Перерывы возможны в районах:
- 5 мкр. (ж/д №№1, 2, 3, 1/1, 2/1, 3/1, 6, 7, 8);
- ж/м Кара-Жыгач (ул.Дордой, Исакеева, Кожояр, Сарыжаз), ж/м Арча-Бешик (ул.Бердибаева);
- на отрезках ул.Льва Толстого, Матыева, Левоневского, Алтымышева, Радищева, Курманжан Датки, Волховской, Усенбаева, Куренкеева, Жибек Жолу, Тургенева, пер.Школьный, Балыкчинский г.Бишкек;
- в селах Военно-Антоновка, Сокулук, Новопавловка, Джаны-Джер, Учкун, Арал, Шалта, п. Взлетный Сокулукского района;
- в селах Садовое, Аламудун, ГЭС-3, Таш-Мойнок, Кок-Жар, Дачное, Октябрьская, Таш-Мойнок, Арашан, Бир-Булак, Байтик, Кара-Жыгач, Гроздь Аламудунского района Чуйской области.