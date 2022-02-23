Завтра в Бишкеке и пригороде возможны отключения электричества

В Бишкеке и пригороде завтра, в четверг, 24 февраля, с 09-00 ч. до 17-00 ч. возможны перерывы в электроснабжении в связи с техническим обслуживанием, предупреждает ОАО "Северэлектро".

Перерывы возможны в районах: