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В Новой Зеландии снова протесты против ковидных ограничений

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- Жан Алиев
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Участники акции протеста в столице Новой Зеландии Веллингтоне вступили в противостояние с полицией. Трое протестующих были задержаны, несколько сотрудников полиции госпитализированы. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand National.

В конце января Новая Зеландия перешла на красный - максимальный - уровень тревоги из-за распространения омикрон-штамма коронавируса внутри страны. Предписываемые этим уровнем ограничения не слишком жесткие и касаются в основном числа посетителей различных учреждений и участников мероприятий, также обязательными остаются маски и социальная дистанция.

Акция противников санитарных ограничений и обязательной вакцинации от COVID-19 продолжается в новозеландской столице уже две недели. Ее участники, организовавшие палаточный лагерь на площади перед национальным парламентом, вступили в противостояние с полицией, когда стражи порядка попытались оттеснить их с улиц.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, отказавшаяся общаться с протестующими, назвала их поведение "абсолютно позорным" и призвала уйти с улиц города.


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URL: https://www.vb.kg/414561
Теги:
Новая Зеландия, COVID-19, COVID, мировые новости, в мире
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