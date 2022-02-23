Sony показала дизайн шлема и контроллеров PlayStation VR 2

Компания Sony анонсировала дизайн шлема и контроллеров PlayStation VR 2. Однако, когда именно устройство будет выпущено и доступно покупателям, пока неизвестно. Об этом пишет tjournal.ru.

Дизайн гарнитуры PlayStation VR 2 сделали сферическим, чтобы сама форма устройства передавала его предназначение - обеспечение полного погружения в виртуальную реальность.

Шлем сделан более тонким и легким по сравнению с первым PS VR, вентиляционную систему обновили, благодаря чему экран теперь не должен запотевать.

Характеристики VR-гарнитуры раскрыли ранее: в ней будет использоваться OLED-дисплей с поддержкой 4K HDR. Поле обзора составит 110 градусов.