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Милиция инспектирует пункты приема цветного металла в Московском районе

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники службы общественной безопасности ОВД Московского района проводят профилактические мероприятия с владельцами пунктов приема цветного металла. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Мониторинг проходит в целях предотвращения преступлений, связанных с кражей чужого имущества, а также установления лиц, уже совершивших кражу на территории района.

Сотрудники милиции предупредили граждан, занимающихся приемом цветного металла, о необходимости проявления бдительности, проверки товара сомнительного происхождения и оповещении о нем сотрудников органов внутренних дел.

В каждом пункте приема цветмета оставлен перечень изделий и конструкций, которые не следует принимать.

В ходе проведения профилактических мероприятий на территории Московского района было проверено более десяти пунктов приема цветного металла.


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URL: https://www.vb.kg/414596
Теги:
ГУВД, Чуйская область
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