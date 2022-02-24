Милиция инспектирует пункты приема цветного металла в Московском районе

Сотрудники службы общественной безопасности ОВД Московского района проводят профилактические мероприятия с владельцами пунктов приема цветного металла. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Мониторинг проходит в целях предотвращения преступлений, связанных с кражей чужого имущества, а также установления лиц, уже совершивших кражу на территории района.

Сотрудники милиции предупредили граждан, занимающихся приемом цветного металла, о необходимости проявления бдительности, проверки товара сомнительного происхождения и оповещении о нем сотрудников органов внутренних дел.

В каждом пункте приема цветмета оставлен перечень изделий и конструкций, которые не следует принимать.

В ходе проведения профилактических мероприятий на территории Московского района было проверено более десяти пунктов приема цветного металла.