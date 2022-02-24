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Китай высказался о конфликте в Украине

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- Канат Кожоев
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Китай считает, что меры дипломатии для мирного урегулирования конфликта вокруг Украины еще не исчерпаны, передает Reuters.

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай внимательно следит за ситуацией и надеется на мирное решение критической ситуации в Украине.

"В нынешних условиях все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности, поскольку мы считаем, что дверь к мирному решению украинского вопроса не закрыта полностью и не должна быть закрыта", - сказал китайский дипломат.

Подчеркнув необходимость диалога, Чжан Цзюнь отметил, что существует сложный исторический контекст по украинскому вопросу и нынешняя ситуация является результатом взаимодействия различных факторов.

"Цели и принципы устава ООН должны поддерживаться совместно, и мы надеемся, что все заинтересованные стороны сохранят хладнокровие и рациональность и возьмут на себя обязательство провести диалог и консультации для надлежащего решения текущих вопросов путем переговоров. Китай также продолжит инициировать мирные переговоры", - заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/414603
Теги:
Китай, Россия, Украина, мировые новости
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