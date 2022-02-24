Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 96.10 - 96.80

МИД Кыргызстана рекомендует воздержаться от поездок в Украину

210  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МИД КР сегодня, 24 февраля, распространило информационное сообщение в связи с ситуацией в Украине.

Министерство иностранных дел рекомендует соотечественникам, находящимся на территории Украины, соблюдать законодательство и соответствующие правила страны пребывания, предпринять все необходимые меры личной безопасности, а кыргызстанцам, планирующим выехать в Украину, воздержаться от поездки.

Диппредставительство Кыргызстана в Украине в настоящее время работает в штатном режиме. Оно поддерживает постоянную связь с гражданами республики, находящимися на территории Украины. Им даны соответствующие разъяснения.

В Департаменте консульской службы МИД КР, посольстве КР в Украине работает горячая линия, позвонив на которую граждане Кыргызской Республики, находящиеся на территории Украины, могут получить ответы на все вопросы консульско-правового характера:

Посольство Кыргызстана в Украине:

+380997573413,

+380442370346,

+380442370348, а также WhatsApp группа посольства;

Департамент консульской службы МИД КР:

+996 551 312 000 (Горячая линия);

+996 703 428 865,

+996 709 983 465,

++996 554 065 215.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414612
Теги:
МИД, Украина, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  