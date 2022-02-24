МИД Кыргызстана рекомендует воздержаться от поездок в Украину

МИД КР сегодня, 24 февраля, распространило информационное сообщение в связи с ситуацией в Украине.

Министерство иностранных дел рекомендует соотечественникам, находящимся на территории Украины, соблюдать законодательство и соответствующие правила страны пребывания, предпринять все необходимые меры личной безопасности, а кыргызстанцам, планирующим выехать в Украину, воздержаться от поездки.

Диппредставительство Кыргызстана в Украине в настоящее время работает в штатном режиме. Оно поддерживает постоянную связь с гражданами республики, находящимися на территории Украины. Им даны соответствующие разъяснения.

В Департаменте консульской службы МИД КР, посольстве КР в Украине работает горячая линия, позвонив на которую граждане Кыргызской Республики, находящиеся на территории Украины, могут получить ответы на все вопросы консульско-правового характера:

Посольство Кыргызстана в Украине:

+380997573413,

+380442370346,

+380442370348, а также WhatsApp группа посольства;

Департамент консульской службы МИД КР:

+996 551 312 000 (Горячая линия);

+996 703 428 865,

+996 709 983 465,

++996 554 065 215.