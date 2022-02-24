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С 7 по 12 марта в Бишкеке можно будет пройти бесплатную маммографию

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- Анастасия Карелина
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С 7 по 12 марта в честь Международного женского дня в бишкекской государственной Больнице кыргызско-турецкой дружбы можно будет пройти бесплатную процедуру маммографии.

В 2020 году рак молочной железы был диагностирован у 2,3 миллиона женщин. При этом в мире было зарегистрировано 685 тысяч случаев смерти от этой болезни. Рак молочной железы также является серьезной проблемой и в Кыргызстане. В исследованиях, опубликованных в 2021 году, было установлено, что частота рака на поздних стадиях среди всех случаев рака молочной железы диагностированных в Кыргызстане, очень высока по сравнению с соседними странами - Казахстаном и Россией.

В целях внесения своего вклада в программу скрининга молочной железы, а также в честь Международного женского дня с 7 по 12 марта в Больнице кыргызско-турецкой дружбы будет предоставляться бесплатная услуга маммографии. Определенное количество людей смогут воспользоваться этой услугой после предварительной записи.

Телефоны для записи на процедуру: 0(997)650-000, 0(312)650-000.

Бишкекская государственная Больница кыргызско-турецкой дружбы начала работу 15 октября 2021 года. Больница оказывает услуги в области кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, общей хирургии, заболеваний грудной клетки и службы неотложной помощи.

В больнице имеется 21 отделение интенсивной терапии на 50 коек. Также имеются 5 коек в коронарной реанимации, 6 коек в реанимации сердечно-сосудистой хирургии, 7 коек в общей реанимации и 3 койки во вторичной реанимации. В больнице 2 операционных, один ангиоаппарат, аппарат МРТ, аппарат компьютерной томографии, рентген-аппарат, аппарат для маммографии и полностью оборудованная лаборатория.

С момента открытия статистика больницы такова:

  1. количество посещений поликлиники – 1794,
  2. количество сердечно-сосудистых операций – 20,
  3. количество общих операций – 3,
  4. количество пациентов, прошедших ангиографию – 143,
  5. количество томографий – 216,
  6. количество МРТ – 105,
  7. количество обратившихся в скорую помощь – 156.


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URL: https://www.vb.kg/414620
Теги:
Турция, медицина, больница
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