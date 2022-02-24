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В Кыргызстан из Казахстана поступит одна тысяча тонн семян пшеницы

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- Анастасия Карелина
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В соответствии с договоренностями, достигнутыми между Кыргызстаном и Казахстаном в рамках межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, для обеспечения потребности в муке из Республики Казахстан в нашу страну поступит одна тысяча тонн сертифицированных семян яровой пшеницы элитной репродукции из сорта Карабалыкская-20. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В настоящее время мешки с семенами пшеницы весом по 50 килограммов погружены в вагоны. Первая партия находится в ФМР при МЧС Кыргызстана "Карасуу-Дан-Азык", Джалал-Абад "Азрат-Айыб" ААК, Кара-Балта "Дан" ГП КР. Прибытие груза на центральную базу в Бишкек и Балыкчи ожидается до 5 марта.

Новый сорт пшеницы адаптирован к засухе. Он будет продаваться по цене 45,3 сома.

Семеноводческим хозяйствам и сельхозтоваропроизводителям семена будут выдаваться через "Айыл Банк" (по согласованию) по ставке 4,5 процента, независимо от предыдущего кредита, а также до 300 тысяч сомов без залога на два года.


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URL: https://www.vb.kg/414622
Теги:
Казахстан, пшеница, Кыргызстан, Минсельхоз
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