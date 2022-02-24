Садыр Жапаров издал указ о запрете забивать скот для поминок

На официальной странице Facebook президента Садыра Жапарова появилась публикация с разъяснениями о том, почему глава государства решил запретить забой скота на похоронные мероприятия.
Приводим полный текст публикации.
"Уважаемые кыргызстанцы!
Сегодня я решил издать Указ, согласно которому всем гражданам страны, независимо от того, есть у них возможность или нет, запрещается забивать скот на похоронах.
Как всем давно известно, похороны у нас превращаются в торжества. Продолжаются случаи, когда бедные забивают одну корову, а богатые по пять голов крупного рогатого скота. В результате нередки случаи, когда бедные семьи, соревнуясь с богатыми (поддавшись тщеславию), забивают одну единственную свою корову и провожают в последний путь своих близких, а сами остаются ни с чем.
Поэтому, кем бы мы ни были, я призываю всех нас следовать одним и тем же правилам. В противном случае продолжатся такие явления, когда вместо траура в доме, где произошла смерть, будут варить мясо в казанах, подавать блюда как на тоях и т.д.
Да, были и противники этого Указа. Некоторые заявляли: "Например, почему нельзя зарезать лошадь, когда провожаю в последний путь своего отца, который дожил до 90 лет?" Но я верю, что таких граждан меньшинство. Меньшинство должно подчиняться большинству.
Приведу пример из собственного опыта. Когда в 2019 году погиб мой старший сын Дастан, мне позвонили родственники из села и спросили: "Хватит ли трех голов скота, которые они подготовили?". Я не позволил им никого забивать, сказав, чтобы даже курицу не резали.
Хотя они пытались меня уговорить со словами "приедут много людей издалека, мы что их голодными отправим назад? Пойдут разговоры".
В ответ я им сказал: "Если они и будут обсуждать этот поступок, то будут говорить про меня. Но я не провожу той (праздник), у меня траур". В итоге около десяти тысяч человек присутствовали на похоронах. И никто не сказал ни слова. Наоборот большинство с одобрением отнеслись к этому.
Поэтому я хотел бы попросить всех кыргызстанцев поддержать данный Указ.
Давайте все следовать одним и тем же правилам, не делясь на богатых и бедных.
Контроль за исполнением настоящего Указа поручаю всем органам местного самоуправления, в том числе и Кабинету Министров.
Я требую, чтобы местные власти:
начиная от директоров школ, всем участковым милиционерам, глав айыл окмоту, руководителей районных учреждений, акимов районов, и заканчивая полпредами Президента провели информационно-разъяснительную работу и взяли под строгий контроль данный вопрос.
Отмечу, что каждый будет в ответе за исполнение данного Указа", - говорится в посте.