Садыр Жапаров издал указ о запрете забивать скот для поминок

На официальной странице Facebook президента Садыра Жапарова появилась публикация с разъяснениями о том, почему глава государства решил запретить забой скота на похоронные мероприятия.

Приводим полный текст публикации.

"Уважаемые кыргызстанцы!

Сегодня я решил издать Указ, согласно которому всем гражданам страны, независимо от того, есть у них возможность или нет, запрещается забивать скот на похоронах.

Как всем давно известно, похороны у нас превращаются в торжества. Продолжаются случаи, когда бедные забивают одну корову, а богатые по пять голов крупного рогатого скота. В результате нередки случаи, когда бедные семьи, соревнуясь с богатыми (поддавшись тщеславию), забивают одну единственную свою корову и провожают в последний путь своих близких, а сами остаются ни с чем.

Поэтому, кем бы мы ни были, я призываю всех нас следовать одним и тем же правилам. В противном случае продолжатся такие явления, когда вместо траура в доме, где произошла смерть, будут варить мясо в казанах, подавать блюда как на тоях и т.д.

Да, были и противники этого Указа. Некоторые заявляли: "Например, почему нельзя зарезать лошадь, когда провожаю в последний путь своего отца, который дожил до 90 лет?" Но я верю, что таких граждан меньшинство. Меньшинство должно подчиняться большинству.

Приведу пример из собственного опыта. Когда в 2019 году погиб мой старший сын Дастан, мне позвонили родственники из села и спросили: "Хватит ли трех голов скота, которые они подготовили?". Я не позволил им никого забивать, сказав, чтобы даже курицу не резали.

Хотя они пытались меня уговорить со словами "приедут много людей издалека, мы что их голодными отправим назад? Пойдут разговоры".

В ответ я им сказал: "Если они и будут обсуждать этот поступок, то будут говорить про меня. Но я не провожу той (праздник), у меня траур". В итоге около десяти тысяч человек присутствовали на похоронах. И никто не сказал ни слова. Наоборот большинство с одобрением отнеслись к этому.

Поэтому я хотел бы попросить всех кыргызстанцев поддержать данный Указ.

Давайте все следовать одним и тем же правилам, не делясь на богатых и бедных.

Контроль за исполнением настоящего Указа поручаю всем органам местного самоуправления, в том числе и Кабинету Министров.

Я требую, чтобы местные власти:

начиная от директоров школ, всем участковым милиционерам, глав айыл окмоту, руководителей районных учреждений, акимов районов, и заканчивая полпредами Президента провели информационно-разъяснительную работу и взяли под строгий контроль данный вопрос.

Отмечу, что каждый будет в ответе за исполнение данного Указа", - говорится в посте.