Президент подписал Указ по упорядочению торжеств и поминальных обрядов

Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Цель данного документа – повышение социального и экономического уровня жизни граждан, а также предотвращение расточительства при проведении религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе.

Несмотря на принимаемые меры, в кыргызском обществе при проведении различных семейных торжеств, поминальных обрядов и иных мероприятий люди стремятся показать себя, пренебрежительно относятся к социальному положению других, игнорируют традиции и обычаи. Многие воспринимают пышные семейные торжества и мероприятия в память об усопших, как единственную возможность избежать критики и замечаний соседей и родственников.

Население обременяет себя неоправданными затратами на проведение похорон, поминок, свадеб, юбилеев и прочих мероприятий. Ради поддержания мнимого имиджа на эти мероприятия зачастую приглашается несоразмерное материальным возможностям количество людей, забивается большое количество скота, расходуются огромные денежные средства.

Такие затраты наносят ущерб семейному бюджету и негативно отражаются на уровне жизни населения. Многие граждане после проведения семейных мероприятий и обрядов вынуждены занимать деньги, брать кредиты, а чтобы расплатиться уезжают за пределы республики на заработки.

В рамках Указа полномочным представителям президента в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления поручено разработать и утвердить положения о порядке проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших, предусматривающие упорядочение традиций, торжеств и обрядов в городах, селах и других населенных пунктах, проводить среди населения широкую разъяснительную работу по данному вопросу, а также давать соответствующие рекомендации лицам, проводящим торжества и религиозные обряды.

Духовному управлению мусульман Кыргызстана рекомендуется издать соответствующие фетвы в целях недопущения и предотвращения расточительства при проведении религиозных церемоний и поминальных обрядов.

Депутатам Жогорку Кенеша, членам кабинета министров, государственным и муниципальным служащим рекомендуется проводить семейные, юбилейные торжества, поминальные обряды и иные мероприятия без расходования крупных денежных средств, забивания большого количества скота и других излишеств, и быть примером для граждан