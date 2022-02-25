В Бишкеке пропал ученик 8-го класса

В Бишкеке родные разыскивают 15-летнего Эсена Азаматова, который 24 февраля в 08:00 вышел из дома в районе Панфилова-Боконбаева.

Мать мальчика сообщает, что он хорошо учился в 8-м классе и не имел конфликтов в школе или дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали Эсена, выходящим из подъезда дома со спортивной сумкой с вещами и рюкзаком.

Мальчик был одет в черную куртку с серыми вставками, черные спортивные брюки и кроссовки с бело-красной подошвой.

Любые сведения о нем просят сообщать по номерам:

(555) 535-451

(771) 535-451

(709)625-707