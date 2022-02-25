Илон Маск больше не самый богатый человек на планете

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск утратил статус единственного человека с состоянием более 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно индексу Bloomberg Billionaire's, чистая стоимость Маска теперь составляет около 199 миллиардов долларов. Отмечается, что бизнесмен является одним из всего двух человек, которые когда-либо достигали отметки в 200 миллиардов долларов.

По информации агентства Bloomberg, еще один человек, чье состояние также когда-то превысило данную отметку, это владелец Amazon и Blue Origin Джефф Безос. Он преодолел ее в апреле прошлого года, но в декабре состояние бизнесмена упало до 176 миллиардов долларов.

За последние четыре месяца Маск потерял около 140 миллиардов долларов. По состоянию на 25 февраля стоимость Tesla оценивается примерно в 789,64 миллиарда долларов, что почти на 30 процентов меньше, чем в ноябре прошлого года.

К слову, Маск не единственный, кто потерял значительную часть своего состояния. Глобальный спад на фондовых рынках повлиял также на акции американских технологических компаний Amazon, Apple, Meta и Google.

Ранее же Маск потерял 24 миллиарда долларов из-за падения акций Tesla.