УЕФА намерен перенести финал Лиги чемпионов из-за ситуации на Украине

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести финал Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает AP со ссылкой на свои источники.

Исполнительный комитет организации должен провести свое внеочередное заседание 25 февраля. Его члены намерены обсудить сложившуюся геополитическую ситуацию и принять окончательное решение.

Ранее сообщалось, что финальная игра состоится 28 мая 2022 года. Это уже 67-й сезон главного турнира среди европейских футбольных клубов под эгидой УЕФА, и 30-й сезон с момента переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов УЕФА. Его победитель получает право сыграть с победителем Лиги Европы УЕФА 2021/2022 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2022, а также квалифицируется в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023.