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В Узбекистане ученые представили антиковидное молоко

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- Айжан Мамбеталиева
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В Узбекистане ученые привили коз и коров человеческой вакциной от ковида и получили молоко с антителами к коронавирусу. Его предлагают пить для иммунизации от ковида, но эксперты сомневаются в эффективности средства, пишет Sputnik Узбекистан.

Команда ученых опубликовала результаты своей работы на сервисе bioRxiv. Это препринт исследования - оно еще не рецензировалось и не было напечатано в научном издании.

Идея привить коров пришла после того, как ученые узнали, что в грудном молоке переболевших женщин есть антитела к коронавирусу.

Животные получили три дозы вакцины. Антитела в молоке появились уже спустя две недели после первой прививки.

Эксперименты на клеточных культурах показали, что антитела нейтрализуют коронавирус в сыворотке крови с эффективностью до 100 процентов, в молоке - 40 процентов.

Ученые считают, что надои от вакцинированных коров можно использовать для массовой пассивной иммунизации людей. Документы на оформление патента уже поданы.


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URL: https://www.vb.kg/414697
Теги:
наука, Узбекистан, коронавирус, новости мира
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