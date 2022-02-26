В Бишкеке задержаны руководитель и агитатор штаба кандидата в депутаты

В МВД КР поступила оперативная информация, что руководитель избирательного штаба и агитатор одного из кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатному избирательному округу Свердловского района с

целью подкупа голосов в новостройке Бакай-Ата города Бишкек будут раздавать уголь жителям жилмассива и выдавать по 2000 сомов за каждый голос. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"В ходе проведения соответствующих мероприятий установлены руководитель избирательного штаба гр. Т.С. и агитатор Т.Э., которые в последующем были доставленны в УВД Свердловского района и допрошены. Кроме этого

при проведении санкцинированного обыска по адресам подозреваемых обнаружены списки избирателей с указанием суммы на каждого голосующего.

В настоящее время Следственной службой УВД Свердловского района Бишкека ведется расследование в рамках досудебного производства, по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 (Подкуп голосов избирателей) Уголовного кодекса Кыргызской Республики", - говорится в сообщении МВД КР.