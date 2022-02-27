В селе Лонна Новгородской области значатся 527 погибших кыргызстанцев

В ходе работы в архивах поисковики Лычковского сельского поселения Демянского района Новгородской области и поисковики движения "Наша Победа - Биздин Жениш" выявили, что только в селе Лонна значится 527 погибших, призванных из Киргизской ССР. Причем ранее эти данные не были нигде обнародованы.

Глава Лычковского поселения, он же командир поискового отряда "Лычково" Асылбек Нетешев, рассказал:

- Поисковики движения "Наша Победа - Биздин Жениш" искали данные на одного погибшего в нашем районе офицера и попросили сверить списки погибших и похороненных граждан из Киргизской ССР, которые значатся по нашим учетным документам. Я сверил базы данных ОБД "Мемориал", "Память народа", и предварительно выяснилось, что, например, по селу Лычково значится 57 кыргызстанцев, а в селе Лонна - 527 человек!

Не верится? У нас на полях до сих пор останки солдат лежат: мы их находим, поднимаем. Ведь шли многочисленные бои, наши атаковали, потом отступали, а убитые бойцы так и оставались по траншеям и полям. Когда их похоронили: сразу или потом? Хорошо если есть акт с фамилиями о захоронении или перезахоронении после войны. Но во время перезахоронений многих лишь на бумаге перенесли, а солдаты так и остались лежать. Медальоны собирали, а все останки оставались безымянными. Тут война шла полтора года беспрерывно! Мясорубка! С 9 сентября 1941 года по 20 февраля 1943 года на территории всего Лычковского района тысячи убитых!

Если Кыргызстан хочет, чтобы утраченные имена ваших бойцов попали на памятник, важно провести двустороннюю сверку данных Кыргызстан - Лычковское сельское поселение. Сейчас, когда мы памятник ставим, самое время восстановить, найти имена всех погибших.

К нам ежедневно обращаются родственники солдат и командиров. Вот, например, ваш кадровый офицер, комбат танкового батальона значится убитым в октябре 1941 года, и документы есть в ОБД "Мемориал", а у нас его нет! Он, может, и был похоронен, но потом там шли бои, стояли немцы. Как найти могилу?

В любом случае для того, чтобы учесть солдата, необходимо написать письмо (приложить все документы, копии данных из ОБД "Мемориал", "Память народа") в военкомат Демянского и Маревского районов военному комиссару Леониду Польскому. И только после того как военкомат направит в наш адрес официальное письмо о внесении солдата в списки воинского захоронения, мы обязаны будем внести имя в документы и на памятник. Я понимаю, что сложно, но таков порядок.

Я руковожу поисковым отрядом в Лычково, и мы занимаемся поиском останков погибших в годы войны наших бойцов и командиров, хороним со всеми воинскими почестями. В 2022 году администрацией Лычковского поселения готовятся документы на ремонтно–восстановительные работы воинского захоронения, и есть возможность внести на плиты новые имена.

В ответ поисковики из Кыргызстана предложили всем миром провести сверку списков погибших на территории Лычковского сельского поселения: обратились к поисковикам России, стран бывшего СССР.

- Список погибших, присланный Асылбеком Нетешевым по селу Лонна, мы передали в СМИ Кыргызстана для публикации плюс на местах в военкоматах попросим сверить с имеющимися архивами по месту рождения и призыва. Все это надо сверять с данными ОБД "Мемориал", "Память народа". Каждый может проверить свое село, город, район. Откликнулись джалалабадцы, Госархив Иссык–Кульской области, Ирина Егорова - Нарын. Ждем, что подтянутся и остальные.

Также для нас открытием стало, что многие погибшие в Лонне числятся как бойцы 245–й стрелковой дивизии, и среди них очень много уроженцев южных областей. В данных есть графа "Кому сообщить о гибели", там часто встречается "Наукатский район Ошской области." У кого–то указано, что оставлены на территории немцев, у кого–то есть первичное место захоронения. Но раньше никто никогда не рассказывал о службе наших бойцов в этой стрелковой дивизии. Надо с этим разбираться, рассказывать родным, возможно, солдат до сих пор считают пропавшими без вести.

Если у вас есть похоронка– извещение о гибели на воина, погибшего в Демянском районе Лычковского поселения, важно позвонить или написать нам, скинуть скан документов на ptahasvet@mail.ru или WhatsApp +996–555–923-603 - для поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш", направить запрос непосредственно в военкомат Демянского района.