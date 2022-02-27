Скончался народный артист КР и известный дирижер Сагынбек Акматалиев

Культура и искусство Кыргызской Республики понесла невосполнимую утрату. 27 февраля 2022 года на 70-м году ушел из жизни Народный артист КР, известный дирижер Сагынбек Акматалиев. Об этом сообщает пресс-служба президента КР

"Сагынбек Акматалиев родился 1 декабря 1952 года в селе Асылбаш Сокулукского района.

В 1967 году обучался в музыкальном училище им. М. Куренкеева, в 1972–1976 гг. - в институте искусств им. Б. Бейшеналиевой, затем в 2005 году учился в классе профессора Н. Давлесова на факультете "Дирижер оркестра" и окончил его с отличием.

Во время учебы в 1970 году работал музыкантом-исполнителем оркестра народных инструментов имени К. Орозова. Позже работал концертмейстером оркестра, руководителем ансамбля комузистов "Атай", гастролировал по многим странам мира.

В 2005 году по предложению дирижера А.Жумакматова и Э. Джумабаева и по решению коллектива оркестра назначен главным дирижером и художественным руководителем. До 1 февраля 2022 года работал художественным руководителем и главным дирижером оркестра народных инструментов.

В составе оркестра и ансамбля комузистов был участником и лауреатом многих союзных и международных конкурсов-фестивалей.

Он широко известен не только как мастер-комузист, но и как аранжировщик, дважды был удостоен звания "Лучший аранжировщик года". Он разработал более 200 мелодий: "Арман" (Т. Казаков), "Сагындым туулган жер сени" (Р. Абдыкадыров), "Үзүлбөгөн үмүттөр" (С. Жумалиев), а также А. Бедиярова, Э. Мааданбекова, А. Керимбаева, К. Эралиева, А. Бодошова, Н. Давлесова, С. Бактыгулова, Т. Чокиева и других композиторов, Н. Абдрахманова "Соң-Көл баяны", "Алтын балалык", Ш. Шеркулова "Жүрөк тол? ?уйт", "Эргиме", А. Огонбаева "Маш Камбаркан", А. Бөдөшова "Заман закымдары", "Бекназар баатыр арманы" и др.

Заслуги Сагынбека Акматалиева в развитии кыргызской национальной музыки высоко оценены государством и отмечены рядом высоких наград и почетных грамот:

в 1987 году удостоен Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР;

в 1994 году получил почетное звание "Заслуженный артист Кыргызской Республики";

в 2011 году присвоено почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики".

Светлая память Народного артиста Кыргызской Республики Сагынбека Акматалиева навсегда останется в наших сердцах. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье и родным, разделяя боль и горечь утраты".